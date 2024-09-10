Üye Girişi
Haberler

Çarşamba'da Fındık Hasadı Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık hasadını tamamlayan üreticiler, fındıklarını satış öncesi kurutmak için çaba veriyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık hasadını tamamlayan üreticiler, fındıklarını satış öncesi kurutmak için çaba veriyor.

Çarşamba'da fındık hasadını tamamlayan üreticiler, topladıkları fındığı kurutmak için mücadele veriyor. Üreticilerin çoğu, topladıkları fındıkları patoz işlemi sonrasında yol kenarlarına, evinin önüne ve park alanlarına seriyor.

Güneşli havada 2-3 gün aralığında bekletilen fındıklar, üreticiler tarafından çürüklerinden arındırılırken, daha sonra çuvallanarak satılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çarşamba Ekonomi Güncel samsun Tarım Yerel

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

Narin'in babası amca Salim Güran mı? DNA testinin sonucu çıktı

 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

Sıra merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen ablaya geldi

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Otomotiv devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Otomotiv devinden önemli karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans 2024 sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Ön Lisans sonuç tarihi! TRT Spor yayın akışı 10 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! BESYO SONUÇLARI! BESYO sonuçları ne zaman açıklanacak? BESYO sonuçları ne zaman açıklanır 2024? Kötü Kan dizisi hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor? Kötü Kan dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Taylor Swift İstanbul konseri ne zaman? Taylor Swift İstanbul'a ne zaman gelecek? İstanbul konser biletleri ne zaman satışa çıkacak? Selena Gomez kimdir? Selena Gomez kaç yaşında, nereli? Selena Gomez'in markasının adı ne? Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Ahsen Eroğlu oynadığı diziler neler? VOLARANT ÇÖKTÜ MÜ? Volarant neden açılmıyor? Valorant TR server nerede, İstanbul sunucusu yok mu? 10 Eylül son gelişmeler... Muhatap nasıl yazılır? Muhattap mı, muhatap mı? TDK'ye göre muhatap nasıl yazılır, ne anlama gelir? Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? META kabul etti! Narin'in amcasının silinen mesajları Türkiye'ye gönderilecek mi?
title