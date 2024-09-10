Çarşamba'da Fındık Hasadı Tamamlandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık hasadını tamamlayan üreticiler, fındıklarını satış öncesi kurutmak için çaba veriyor.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık hasadını tamamlayan üreticiler, fındıklarını satış öncesi kurutmak için çaba veriyor.
Çarşamba'da fındık hasadını tamamlayan üreticiler, topladıkları fındığı kurutmak için mücadele veriyor. Üreticilerin çoğu, topladıkları fındıkları patoz işlemi sonrasında yol kenarlarına, evinin önüne ve park alanlarına seriyor.
Güneşli havada 2-3 gün aralığında bekletilen fındıklar, üreticiler tarafından çürüklerinden arındırılırken, daha sonra çuvallanarak satılıyor. - SAMSUN