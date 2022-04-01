Çarşamba'da '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' kutlandı

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Çarşamba Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürlüğü tarafından "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında okul bahçesi önünde kutlamalar yapıldı. Çarşamba Off-Road Kulübü, arazi araçları ile okula gelerek okul bahçesinde öğrencilerle buluştu. Çok sayıda öğrenci, öğretmen ve velinin bir araya geldiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Otizmli bireylerle tek tek ilgilenen Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Meclis Başkanı Hacı Toraman, yaptığı açıklamada, otizmin eksiklik olmadığını, otizmin bir farkındalık olduğunu dile getirdi. Bu farkındalığı herkese fark ettirmek için bugün burada bulunduklarını ifade eden Toraman, "Çocuklar da farkındalığı hissettirmek amacıyla buradalar. Çarşamba Ticaret Borsası olarak özel öğrencilerimizin ve ailelerinin yanındayız, bu farkındalığı yaymak bizlerin toplumsal görevidir" diye konuştu.

Kutlamaya katılan Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, "Milli Eğitim Müdürlüğü, özel öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın hayatın her alanında yer almalarını sağlamak ve önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak için hak temelli hizmet anlayışını esas almaktadır" dedi.

Çarşamba Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürlüğü tarafından okula katkıları dolayısıyla Çarşamba Ticaret Borsası'na teşekkür plaketi sunuldu. Plaketi Çarşamba Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen Meclis Başkanı Hacı Toraman'a takdim etti.

Etkinlik sonunda okul öğrencileri, veliler ve öğretmenler çok sayıda mavi balonu gökyüzüne bıraktı. - SAMSUN