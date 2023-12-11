Cari Dengede Artış: Rezervler Tarihi Yüksek Seviyeye Ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari dengedeki düşüş ve uluslararası yatırımcı ilgisinin artmasıyla rezervlerin 140 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Ekim ayında cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi verilerine göre dış ticaret açığı 4 milyar 866 milyon dolar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2023'te cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ekimde 4 milyar 866 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 35 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, büyümede dengelenmeye yönelik politikalarla cari dengenin ekim ayında da fazla verdiğini belirterek yıllık açığın mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldığını ifade etti. Şimşek, "Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarımızdaki zayıf talep" ifadelerine yer verdi.

Sanayi üretimindeki seyrin de büyük oranda bunu yansıttığını ifade eden Şimşek, "Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5'e geriledi. Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek" dedi. - ANKARA