Canpolat'tan Haliliye'ye kalıcı eserler

ŞANLIURFA - Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kültür ve sanat alanında Haliliye'ye yeni kalıcı eserler kazandırdı. İlçedeki ihtiyaçları karşılayan projeler, vatandaşlardan da tam not aldı. Gastronomi merkezi, kütüphane ve konferans salonundan oluşan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi, Aşıklar Diyarı olarak bilinen Kısas Mahallesine kazandırılan kültür merkezi ile sanat alanında faaliyetlerin yürütüldüğü kültür ve sanat evi, Şanlıurfalıların uğrak noktası oldu.

Vatandaşlardan tam not aldı

Canpolat'ın seçim vaatlerinden biri olan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi, şehre adeta renk katıyor. Karşıyaka Mahallesinde içerisinde yer alan Göbeklitepe Gastronomi Merkezi, kütüphane, evlendirme daire, meslek edindirme atölyeleri, gastronomi eğitim mutfağı ve konservatuar sınıfı yer alan kültür merkezi, 7'den 70'e tüm vatandaşlara hitap ediyor. Gastronomi merkezi ile yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluşturan Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa'nın zengin mutfağını yansıtıyor.

Nezih ortamıyla vatandaşlardan tam not alan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da takdir gördü. İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk defa gençlik sohbetlerinde, gençlik buluşmalarında Haliliye'de, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezinde bugün farklı bir şey yaşadık. Ben, belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, İbrahim Bey'in ismine yakışır böyle bir kültür merkezini inşa etmiş olmaları, hakikaten artık Şanlıurfa'nın tarihi boyunca da hiç unutulmayacak ve gençlerimizin çok önemli buluşma yeri olacak" ifadelerini kullandı.

"Aşıklar diyarına kültür merkezi kazandırıldı"

Haliliye Belediyesi tarafından Kısas Mahallesinde bulunan eski belediye hizmet binası kültür merkezine dönüştürüldü. Merkez içerisinde müzik sınıfı, bilgisayar kursu, dikiş atölyesi, el sanatları atölyesi, 45 kişilik okuma salonu ve 15 kişilik sınıf ile Kısas Mahalle Muhtarlığı yer alıyor. Kısas'ta yaşayan vatandaşlar, mahalleye kazandırılan kültür merkezinden dolayı Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Kültür ve sanat evi kapılarını açtı

Haliliye Belediyesi, gençleri sanatla tanıştırmak amacıyla Belediye bünyesinde yer alan ve Kamberiye Mahallesinde bulunan binayı, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençlere yönelik hizmet vermesi talimatlarıyla Kültür ve Sanat Evine dönüştürdü. Kültür ve Sanat Evi, def/ bendir, ney, keman, bağlama, ebru, hüsn-ü hat ve piyano kurslarıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. Eğitimlere başlayan kursiyerler, sanata önem veren Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.