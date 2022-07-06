Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı - Haberler

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Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı

Erzurum'da Avrupa'nın en büyük ve en modern canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı.

Erzurum'da Avrupa'nın en büyük ve en modern canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı. Vatandaşlar, kurbanlık hayvan satıcıları ile sıkı pazarlık yaptı.

Erzurum'da Kurban Bayramı'na günler kala canlı hayvan pazarlarında vatandaşlar yoğunluk oluşturmaya başladı. Satıcılar oluşan yoğunluktan memnunken, kurbanlık hayvan alıcıları sıkı pazarlığa tutuştu. Pazarda küçükbaş hayvanların 2 bin liradan 4 bin liraya kadar, büyükbaşlarda düvenin ise 11 bin liradan 18-20 bin liraya kadar satışı yapılıyor. Tosunların fiyatları da 50-60 bin TL'yi buluyor.

Bayrama sayılı günler kala hayvan pazarında yoğunluk oluşmaya başladığını belirten Umut Aslan, "Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'ndayız. Doğunun en büyük pazarında kurbanlık hayvan satışlarına devam ediyoruz. Piyasa durumumuz normal ve pazara hayvan gelmeye devam ediyor. Bayrama son günler kala meydan çok canlı. İmkanlar biraz kısıtlı ama vatandaşlar yine de yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Bayrama çok az bir vakit kaldı. Alıcıların oluşturduğu yoğunluktan memnunuz" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Erzurum Yerel Haberler

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