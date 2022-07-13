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Cankurtaranlar hayat nöbetinde

İhlas Haber Ajansı - Esra Angün - Yerel
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Cankurtaranlar hayat nöbetinde Bayramda 81 kişi ölümün kıyısından alındı Sakarya'nın denize kıyısı olan ilçelerinde hayat nöbetine geçen cankurtaran ekipleri, Kurban Bayramı süresince 81, göreve başladıkları günden bu yana ise 183 kişiyi ölümün kıyısından aldı.

Cankurtaranlar hayat nöbetinde

Bayramda 81 kişi ölümün kıyısından alındı

SAKARYA - Sakarya'nın denize kıyısı olan ilçelerinde hayat nöbetine geçen cankurtaran ekipleri, Kurban Bayramı süresince 81, göreve başladıkları günden bu yana ise 183 kişiyi ölümün kıyısından aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Sakarya sahillerinde Kurban Bayramı boyunca güvenliği artırdı. Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde 15 Haziran'da göreve başlayan ekipler, arife gününden bayramın 4'üncü gününe kadar 81 boğulma vakasına müdahale etti. Ekipler, göreve başladıkları günden bu yana da 183 kişiyi Karadeniz'in dalgaları arasından kurtardı. Ekipler, 3 ilçede toplam 45 kule, 61 cankurtaran, 4 jetski, 1 bot ve 2 araç ile boğulma olaylarına müdahalede bulundu.

"Sahillerde karşılaştığımız en büyük tehlike, tek başına denize gelen çocuklar"

1 ayda boğulma tehlikesi geçiren 183 kişiye müdahalede bulunduklarını aktaran cankurtaran grup amiri Samet Karaca, "Bu sayının 81'i ise bayramın arife gününden 4'üncü gününe kadar olan süre içinde gerçekleşti. Sezon boyunca 11 kişiyi sağlık ekiplerine teslim ettik. Bugüne kadar da denizde arama çalışması yapmadık. Karasu, Kaynarca ve Kocaali de toplam 45 kulede görevli 61 cankurtaranımızla 4 jetski, 1 bot ve 2 araç ile boğulma olaylarına müdahale ediyoruz. Mesaimiz sabah 10.00'da başlıyor ve akşam 19.00'a kadar sürüyor. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızı olabildiğince güvende tutmaya çalışıyoruz. 15 Eylül'de sezonu kapatacağız. Sahillerde karşılaştığımız en büyük tehlike, tek başına denize gelen ve yanında ebeveyni olmayan çocuklar. Çünkü kolaylıkla gözden kaçabiliyorlar. Cankurtaranlarımız yalnız denize giren çocukları fark ederse hemen denizden çıkartıyorlar. Çocukların boğulma esnasında herhangi bir emare göstermemeleri sebebiyle büyük dikkat içerisinde bulunuyoruz" dedi.

"İşlerini hiç ihmal etmiyorlar, ciddi ve başarılılar"

Vatandaşların cankurtaran olan bölgeleri tercih ettiğini belirten tatilci Erdinç Esendemir, "Cankurtaranlardan sonuna kadar memnunuz, güvenliğimiz daha sağlıklı. Burada olmaları güven veriyor. Diğer yerlerde denize girmiyorum. Ailemle rahat bir şekilde denize girebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Tatilci Ali Yazgan ise "Çok memnunuz, işlerini hiç ihmal etmiyorlar, ciddi ve başarılılar. 4 yıldır buradayım ve aynı yerde denize giriyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Yerel

Kurban Bayramı Kocaali Sakarya Yerel Güncel Haberler

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