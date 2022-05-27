Cankurtaranlar 15 Haziran'da 'Hayat' nöbetine başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cankurtaranlar 15 Haziran'da 'Hayat' nöbetine başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Cankurtaranlar 15 Haziran'da 'Hayat' nöbetine başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 64 personelle 15 Haziran'da cankurtaran hizmetine başlanacağını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 64 personelle 15 Haziran'da cankurtaran hizmetine başlanacağını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak tatilimizin yalnızca eğlenceli bir anı olarak kalması, kötü günlere dönüşmemesi için kayıpsız bir sezon hedefiyle çalışmalarımıza başlıyoruz. Karasu, Kocaali, Kaynarca'da yer alan tüm sahillerimizde cankurtaran hizmetimiz 15 Haziran'da başlayacaktır. Mavi Bayraklı turizm alanlarımızda güvenliği sağlamak için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir. Büyükşehir İtfaiyemizin himayelerinde eğitilen, seçilen uzman personelimiz sahaya çıkmak için hazırlık yapıyor. 64 personel, 4 jetski, 1 zodiac bot ile birlikte 44 farklı kulede teyakkuzda olacağız. Vatandaşlarımıza bu tarihe kadar denize girmemeleri ve tehlikeli hareketler sergilememeleri konusunda önemli bir uyarı yapıyoruz. Lütfen sizleri ve sevdiklerinizi riske atmayın" denildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali, Haziran, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title