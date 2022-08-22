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Çankırı yerel: Kızılırmak Kaymakamı olarak atanan Abdurrahim Tomakin'den Vali Ayaz'a kabul etti

Yerel Haberler

Çankırı yerel: Kızılırmak Kaymakamı olarak atanan Abdurrahim Tomakin'den Vali Ayaz'a kabul etti

Çankırı gelişmesine göre Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Kızılırmak Kaymakamı olarak atanan Abduurahim Tomakin'i kabul ederek yeni görevi için başarı dileklerinde bulundu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Kızılırmak Kaymakamı olarak atanan Abduurahim Tomakin'i kabul ederek yeni görevi için başarı dileklerinde bulundu.

Kızılırmak Kaymakamı olarak atanan Abdurrahim Tomakin, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ı ziyaret etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Ayaz, Tomakin'e yeni görevi için 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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