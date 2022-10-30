Çankırı Valisi Ayaz'dan CHP İlçe Başkanlığı binasına yapılan saldırı ile ilgili açıklama Vali Ayaz: "Saldırgan gözaltına alındı, suçunu kabul etti" "Bu olayın yurtta kalan öğrencilerimizle bir alakası yoktur" Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına yapılan saldırı ile...

Çankırı Valisi Ayaz'dan CHP İlçe Başkanlığı binasına yapılan saldırı ile ilgili açıklama

Vali Ayaz:

"Saldırgan gözaltına alındı, suçunu kabul etti"

"Bu olayın yurtta kalan öğrencilerimizle bir alakası yoktur"

ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına yapılan saldırı ile ilgili konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, olayın binada bulunan öğrenci yurdu ile bir alakasının olmadığını belirterek, "Saldırgan gözaltına alındı, suçunu kabul etti. Daha önce suç kaydı ve problemleri olan bir şahıs" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP Çerkeş İlçe Başkanlığının bulunduğu binaya bir şahıs molotofkokteyli attı. Saldırı neticesinde binanın dış cephesinde bulunan tabelalar tutuşurken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından CHP İlçe Başkanlığı ile aynı binada bulunan yurttaki öğrenciler tahliye edildi. Şüpheli ise olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu devam eden şahsın çeşitli suçlardan kaydı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

"Bu olayın yurtta kalan öğrencilerimizle bir alakası yoktur"

Olayla ilgili açıklama yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Çerkeş ilçemizde bir siyasi partinin ilçe başkanlığının olduğu binaya bir tane yanıcı madde atılarak bir saldırı gerçekleştirildi. Emniyet güçlerimiz sabaha kadar uğraştılar. Saldırgan gözaltına alındı, suçunu kabul etti. Daha önce suç kaydı ve problemleri olan bir şahıs. Soruşturma gizli bir şekilde sürdürülüyor. Adli makamlarımız soruşturmayı çok yönlü olarak yürütüyor. Aynı binanın üst katında kalan üniversite öğrencilerimiz var. Konunun üniversite öğrencilerimizle kesinlikle bir ilgisi yok. Biz güvenli bir şehirde yaşıyoruz. Görmek istemediğimiz bir manzaraydı. Tekrarının olmaması için elimizden geleni yapacağız. Tekrar söylüyorum, bu olayın yurtta kalan öğrencilerimizle bir alakası yoktur. Detaylı açıklama ilerleyen süreçlerde adli makamlarımızla yapılacaktır" dedi.