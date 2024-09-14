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Çankırı Tuzunun Eşsiz Özellikleri ve Tarihi

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Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, Çankırı tuzunun 50 milyon yıl önce deniz suyunun kurumasıyla oluştuğunu ve dünyanın en saf tuzlarından biri olduğunu açıkladı. Tuzda bulunan kalsiyum ile bu ürünün benzersiz özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Çankırı'da tuz ile ilgili araştırmalar yapan Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, Çankırı tuzunun 50 milyon yıl önce oluştuğunu kaydederek, "Türkiye'nin değil, dünyanın nadir saf ve temiz tuzlarından birisidir" dedi.

Çankırı tuzu ile ilgili araştırmalar yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, Çankırı'daki tuz yataklarının yaklaşık 50 milyon yıl önce deniz suyunun kurumasıyla oluştuğunu belirttti. Çankırı'nın büyük oranda tuz katmanlarıyla kaplı olduğunu belirten Ercoşkun, Çankırı tuzunun Türkiye'nin değil, dünyanın nadir saf ve temiz tuzlarından birisi olduğunu söyledi.

"Çankırı tuzu, Türkiye'nin değil dünyanın nadir saf ve temiz tuzlarından birisidir"

Tuzda bulunan kalsiyumun benzersiz bir özellik taşıdığını kaydeden Ercoşkun, "Çankırı'nın meşhur tuzu, yaklaşık 50 milyon yıl önce oluşmaya başlamış ve denizlerin en temiz halinde deniz suyunun kurumasıyla oluşmuştur. Çankırı tuzu, oldukça saf ve temizdir çünkü tetis okyanusun kurumasıyla oluşmuş bir tuzdur. Çankırı büyük oranda, yaklaşık 400 ila bin metre kalınlığında tuz katmanlarıyla kaplıdır. Çankırı tuzu, Türkiye'nin değil, dünyanın nadir saf ve temiz tuzlarından birisidir. Çankırı tuzunda sodyum klorürün dışında bir miktar da kalsiyum bulunmakta ve Çankırı tuzuna benzersiz bir özellik kazandırmaktadır. Çankırı tuzu, çok mineral içermez. En önemli kalite kriteri, saflığı ve temizliğidir. Temel kalite kriteri ise içerisinde ağır metal, radyoaktif, mikroplsatik ve insan sağlığını tehdit eden herhangi bir unsur bulunmaması" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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