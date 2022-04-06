Çankırı protokolü iftarını üniversite öğrencileriyle açtı

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programında, kent protokolü iftarını üniversite öğrencileri ile açtı.

Çankırı Valisi Vali Abdullah Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yusuf Mutlu Genç üniversite öğrencileri ile iftarda buluştu. Uluyazı Kampüsü merkezi yemekhanede üniversite öğrencileri ile birlikte yemek sırasına giren ve kendi yemeklerini alan Vali Ayaz ve il protokolü iftar topunun patlamasının ardından öğrencilerle birlikte iftarlarını açtı.

Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde samimi bir ortamda yapılan iftar sonrası konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Ev sahipliği ve bizlere emanet edilen genç kardeşlerimizle böyle samimi bir ortamda bizleri buluşturduğu için Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir akşamdı. Ramazanın bereketini ve ruhunu birlikte yaşama imkanı bulduk. Farklı programlarla gençlerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Ben bütün gençlerimizin yollarının ve bahtlarının açık olmasını temenni ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ise, "Yöneticiler olarak böylesine güzel bir ortamda genç kardeşlerimizle birlikte olmak son derece keyifli. Bunun için Sayın Valimiz ve Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Öğrencilik yıllarımı hatırlatan gayet hoş ve güzel bir ortamdı. Biz gençlerimizle birlikte olmaktan keyif aldık. Umarım onlarda mutlu olmuştur. Tabi Belediye Başkanı olunca iftar yemeğinde de gençlerimizin bir çok talebi oldu. Notlarımızı aldık. Değerlendireceğiz. Ben bu vesile ile bir kez daha herkese hayırlı ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Programın ev sahipliğini yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, uzun ve zor bir pandemi süreci sonrası kontrollü de olsa böylesine özlenen ortamlara kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Herkesin olduğu gibi üniversite öğrencilerinin de bu ve benzeri sosyal ve kültürel etkinlikleri çok özlediğini ve hak ettiğini ifade eden Rektör Çiftçi, "Bugün ilimizin değerli yöneticileri ile geleceğimiz olan sevgili ögrencilerimizle birlikte iftar açtık. Binlerce öğrenci arasında samimi bir ortamda olmak ve rahmet ortamını paylaşmaktan son derece mutluyuz. Önümüzdeki süreçte de etkinliklerimiz devam edecek. Öğrencilerimizle iç içe olmak ve onların isteklerini yerine getirmekten de mutluyuz. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin en önemli ayrıcalığı da ulaşılabilir bir yönetim anlayışına sahip olmamız. Bu anlayış içerisinde tabanda sürekli öğrencilerimizin taleplerini ve beklentilerini alarak ona göre planlamalarımızı yapıyoruz. Özellikle bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Başsavcımıza ve protokolümüzün diğer mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Havaların biraz daha ısınması ile birlikte öğrencilerimiz için görkemli bir bahar şenliği ile bu etkinliklerimizi taçlandıracağız. Her şey öğrencilerimiz için. Ben bu vesile ile bir kez daha öğrencilerimize ve tüm İslam alemine hayırlı ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI