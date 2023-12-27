Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan alınan bilgilere göre, saat 16.04'te Çankırı'nın Ilgaz ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA