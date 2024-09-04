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Çankırı-Kastamonu karayolunda trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Bülent Aykurt son yolculuğuna uğurlandı

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Çankırı-Kastamonu karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Bülent Aykurt için tören düzenlendi ve cenazesi defnedildi.

Çankırı-Kastamonu karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Bülent Aykurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki gün Çankırı-Kastamonu karayolunda Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde meydana geldi. Kastamonu yönünde ilerleyen Taner A.'nın kullandığı cip, Hasan Ç. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Bülent Aykurt, hemen hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aykurt, için ilk olarak Sinop Sinop Atatürk Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Ardından Alaaddin Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Aykurt'u son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.

Dua edilmesi ve helallik alınması sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dr. Aykurt'un cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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