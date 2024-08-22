Çankırı İl Emniyet Müdürü Görevine Atandı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Çankırı İl Emniyet Müdürü görevine atanan Aytekin Canıtez, eski Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'den görevi devralarak mesaiye başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Çankırı İl Emniyet Müdürü görevine atanan Aytekin Canıtez, eski Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'den görevi devralarak mesaiye başladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Aytekin Canıtez, Çankırı'ya geldi. Emniyet Müdürü Canıtez'in kente gelmesiyle beraber Çankırı İl Emniyet Müdürlüğünde devir-teslim töreni düzenlendi. Manga ile karşılanan Canıtez, eski Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'den görevi devralarak mesaiye başladı.
Karşılama töreninde Emniyet Müdür Yardımcıları, Canan Altınkaya, Bahadır Vurgun, Mustafa Özkavak, Ali Asker Bayar, Asayiş Şube Müdürü Kudret Özçelik, çeşitli şube müdürleri personeller hazırda bulundu. - ÇANKIRI