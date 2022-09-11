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Çankırı haberi: Çankırı'dan Pakistan'a yardımeli

Yerel Haberler

Çankırı haberi: Çankırı'dan Pakistan'a yardımeli

Çankırı haberlerine göre Çankırı'da hazırlanan bin 400 yardım kolisi, sel felaketini yaşayan Pakistan'a ulaştırılmak üzere Ankara'ya götürüldü.

Çankırı'da hazırlanan bin 400 yardım kolisi, sel felaketini yaşayan Pakistan'a ulaştırılmak üzere Ankara'ya götürüldü.

AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan üçüncü "İyilik Treni" Pakistan'a ulaşmak için yola çıkıyor. Pakistan'a gıda ve hijyen malzemesi yollanmak üzere Çankırı'da da yardım kampanyası düzenlendi. Hazırlanan bin gıda kolisi ve 400 hijyen kolisi, Ankara'ya gönderilerek trene yüklendi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pakistan Çankırı Ankara Yerel Haberler

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