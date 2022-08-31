Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çankırı haberi: Atatürk Bulvarında orta refüje demir korkuluk

Yerel Haberler

Çankırı haberi: Atatürk Bulvarında orta refüje demir korkuluk

Çankırı yerel haberi | Adıyaman Belediyesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki orta refüjde dekoratif ferforje çalışması başlattı.

Adıyaman Belediyesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki orta refüjde dekoratif ferforje çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, Atatürk Bulvarında yer alan orta refüjde dekoratif ferforje çalışması başlattı. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından da asfaltı yenilenen bulvardaki çalışmalar çerçevesinde orta refüjdeki ferforjelerin baştan sona yenileneceğini ve peyzajın düzenleneceğini söyledi.

Belediye yetkilileri, "Atatürk Bulvarında sürdürülen yenileme çalışmaları çerçevesinde Adıyaman Belediyesi olarak biz de, yayaların kontrolsüz geçişine engel olmak için daha önce kullanılan tel çitleri kaldırılarak yerine yayaların daha güvenli şekilde geçişini sağlayacak olan kaliteli ve dekoratif yeni ferforjeleri monte etmeye başladık. Çalışmaların tamamlanmasından sonra şehrimizin vitrini konumunda bulunan bulvar şehre daha yakışır bir hale gelecektir" diye konuştu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da, çalışmaları gerçekleştiren personele kolaylıklar dileyerek, sorumlulardan bilgi aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Bulvarı Adıyaman Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title