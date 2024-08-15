Üye Girişi
Haberler

Çankırı, en fazla göçü Ankara'ya verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı il dışına en fazla göçü Ankara'ya verdi. Çankırı'nın en fazla göç aldığı il ise Ankara oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı il dışına en fazla göçü Ankara'ya verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından 'Adrese Dayalı Nüfus Sistemi' (ADNKS) veri tabanı sonuçlarına göre, 2023 yılında Çankırı'nın aldığı göç 25 bin 333 kişi olurken, 13 bin 438 kişi de diğer illere göç etti. Net göç 11 bin 895 kişi, net göç hızı ise binde 59,6 oldu.

Çankırı, en fazla göçü 4 bin 265 kişi ile Ankara'ya verdi. Bu ili sırasıyla 2 bin 896 kişi ile İstanbul ve 359 kişi ile Kocaeli takip etti. Çankırı'dan en az göç alan iller ise sırasıyla 5 kişi ile Artvin, 9 kişi ile Bayburt ve 13 kişi ile Ardahan oldu. Çankırı'nın en fazla göç aldığı il ise 11 bin 639 kişi ile Ankara olurken, sırasıyla 6 bin 521 kişi ile İstanbul ve 505 kişi ile Kocaeli izledi. Çankırı'nın en az göç aldığı iller ise sırasıyla 13 kişi ile Edirne, 14'er kişi ile Ardahan ve Uşak oldu.

Göç etme nedenine göre Çankırı ilinin verdiği göç incelendiğinde yüzde 23,8 ile daha iyi konut ve yaşam şartları ilk sırada geldi. Bunu yüzde 20,2 ile aile fertlerinden birine bağımlı göç, yüzde 14,2 ile eğitim ve yüzde 10,9 ile tayin-iş değişikliği takip etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Ankara Yerel Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
DGS sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? Gündoğdu Gıda halka arz olacak mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu? Gündoğdu BIST kodu ne? Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur? Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor? 16 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Ankara elektrik kesintisi! 16 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Ankara elektrik kesintisi! 15 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Rapid Wien maçı şifresiz mi? Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sukulentler nasıl sulanır, neden yaprak döker ve nasıl büyür? Sukulentler güneşi sever mi? 15 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Sokak röportajında tutuklanan Dilruba kimdir? Dilruba serbest bırakılacak mı? İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Ağustos İstanbul arızası olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Emrullah Akpunar kimdir, kaç yaşında? Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar hangi partiye geçti? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak?
title