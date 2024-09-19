Çankırı'da Gaziler Günü Yürüyüşü Düzenlendi

Çankırı'da Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Kahramanlarla Yürüyoruz' yürüyüşünde yüzlerce vatandaş kahramanlar için yürüdü.

Çankırı'da 'Gaziler Günü' dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. İlk olarak kucaklama taşında bir araya gelen gaziler, protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş, 'Kahramanlarla Yürüyoruz' etkinliğinde kent meydanında bulunan anıt alanına kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından anıt alanında düzenlenen törende, çelenkler sunulup İstiklal Marşı ve Saygı Duruşunda bulunuldu. Günün anlam ve önemi ve şiir okunmasıyla devam eden program, konuşmaların ardından sona erdi.

'Gaziler Günü' dolayısıyla açıklamalarda bulunan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Çelik, "19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM tarafından Gazi ünvanı ile taçlandırıldığı gündür. 19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Kahraman gaziler, gaziler gününüz kutlu olsun. Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan, millet, bayrak için yediden yetmişe emperyalist devletlerin topyekün saldırılarına karşı mücadele ederek bize bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimiz ile ulu önderimiz gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi, gaziler günü münasebetiyle rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyoruz" dedi. - ÇANKIRI