Çankırı'da Yaşlı Kadın ve Vatandaşın Gülümseten Diyaloğu
Çankırı'da hediyelik eşya ve tuz ürünleri satan dükkana girmekten çekinen yaşlı kadın ile bir vatandaş arasındaki sıcak sohbet, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yaşlı kadının alışveriş yapmadan dükkana girmeyi ayıp sayması üzerine, vatandaştan gelen destekle oluşan diyalog herkesi güldürdü.

Çankırı'da hediyelik eşya ve tuz ürünleri satan dükkana girmekten çekinen yaşlı kadın ile vatandaşın gülümseten diyaloğu kameraya yansıdı.

Çankırı'da tuz ürünleri ve hediyelik eşyalar satılan dükkanın önünde çekinerek duran yaşlı kadını fark eden Servet Sevindim adlı vatandaş, kadına neden içeri girmediğini sordu. Kadın alışveriş yapmayacağı için iş yerine girmesinin ayıp olacağını söyledi. O anları cep telefonuyla görüntüleyen Servet Sevindim, "Teyzeciğim, almayan gezemez mi?" diye sordu. Yaşlı kadın, Sevindim'in sorusuna, "Biz köylüyüz yavrum, ne bileyim, almadan olmaz" cevabını verdi. O anlara ait görüntüleri Sevindim, sosyal medya hesabından paylaştı. Video, kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından beğenildi.

Görüntüyü paylaşma amacının eski insanların efendiliklerini göstermek olduğunu söyleyen Servet Sevindim, "Özellikle sosyal medyada uzun bir izlenme alan, herkes tarafından çok beğenilen videoyu çeken kişi benim. Çankırı'nın meşhur tuz ürünlerini satan arkadaşımı ziyaret etmek için dükkanına gitmiştim. Ziyaret esnasında kapıda bir teyzenin beklediğini ve içeri girmek için tedirginlik yaşadığını ve çekindiğini gördüm. Kendisini içeri davet edip, neden çekindiğini sordum. Bir şey almayacağını, köylü olduğunu ve onun için çekindiğini söyledi. Ben de hrkesin girip bakabileceğini, herkesin insan olduğunu söyledim ve 'Ne almak istersen ben karşılarım' dedim. O anları da cep telefonumla kayda aldım, sosyal medyada paylaştım. Sosyal medyada gerçekten çok yoğun ilgi gördü. Aslında benim bu videoyu paylaşma amacım, eski insanların ne kadar saf yürekli olduklarını ve efendilik duygularını kaybetmediklerini göstermekti. Anadolu'nun cefakar kadınları, samimi ve içten duygularını kaybetmediler. Biz de teyzemize bir jestte bulunduk. Video tamamen doğaldı" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
