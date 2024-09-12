Çankırı'da Üreticilere Yüzde Yüz Hibeli Salça Makinesi ve Macar Fiğ Tohumu Dağıtıldı

Çankırı'da üreticilere yüzde yüz hibeli salça makinesi ve macar fiğ tohumu dağıtıldı. Ürünleri almaya hak kazanan üreticiler, büyük heyecan yaşadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' (KDAKP) çerçevesinde uygulanan proje kapsamında üreticilere, salça makinesi ve macar fiği tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. 60 üreticiye 740 dekar alan için 370 torba macar fiğ tohumu ve 12 üreticiye salça makinesi dağıtıldı. Yüzde yüz hibeli ürünleri almaya hak kazanan üreticiler büyük heyecan yaşadı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, bir çok proje ile çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. - ÇANKIRI