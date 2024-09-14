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Çankırı'da Mevlid Kandili Coşkusu: Yüzlerce kişi 466 yıllık Camii'de buluştu

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Çankırı'da Mevlid Kandili vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, 466 yıllık Sultan Süleyman Camii'nde yüzlerce vatandaş bir araya geldi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayarak, dua ve ilahilerle devam etti.

Çankırı'da vatandaşlar, Mevlid Kandili dolayısıyla 466 yıllık Sultan Süleyman Camii'ne akın etti.

Çankırı'da Mevlid Kandili coşkusu yaşandı. Yüzlerce kişi, il merkezinde bulunan 466 yıllık Sultan Süleyman Camii'ne akın etti. Camide düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yatsı ezanının okunmasının ardından namaz kılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak dua etti. Mevlid-i Şerif'in okunduğu, ilahiler ile kasidelerin seslendirildiği program dualarla son buldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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