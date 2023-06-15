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Çankırı'da Mayıs ayında 192 konut satıldı

Çankırı'da Mayıs ayında 192 konut satıldı

Yerel Haberler

TÜİK Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Mayıs ayında 192 konut satıldı.

TÜİK Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Mayıs ayında 192 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mayıs ayında Çankırı genelinde 192 konut satışı gerçekleştirildi. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Çankırı, konut satış sayısı bakımından 72. il oldu. Çankırı merkez ilçesinde satılan konut sayısı ise Çankırı genelindeki satışların 57,8'ini oluşturdu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu Çankırı Yerel Haberler

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