Çankırı'da Kış Bakım Uyarısı: Araçlarınızı İhmal Etmeyin!

Çankırı'da, havaların soğumasıyla birlikte sürücülere uyarılarda bulunan oto tamirciler, araçların yapılmayan bakımlarının can ve mal kaybına sebebiyet verebileceğine dikkat çekti.

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan oto tamirciler, araçlardaki sıvı kontrolleri, lastik ve periyodik bakımlarının önemine dikkat çekti. Çankırı'da soğuk havaların hissedilmesiyle araç sahiplerine yapılması gerekenler hakkında önemli uyarılarda bulunan oto tamirciler, araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğini, aksi takdirde can ve mal kaybına sebebiyet verebileceklerini söyledi. Kış öncesi araçlarının bakımlarını yaptırmak isteyen sürücüler ise sanayinin yolunu tuttu.

"Canınıza ve malınıza zarar gelmemesi için kışlık lastikler kış öncesinde mutlaka taktırılmalı"

Çankırı'da uzun yıllardır araç tamir ustası olarak çalışan Şenol Şentürk, "Araçların kış öncesi bakımında antifriz dolumu önemlidir. Antifriz dolumu yapılmadığı takdirde motor blokları donar ve devir daim bozulur. Antifriz koyulduğunda, devir daimler bozulmaz ve bloklar çürümez. Kalorifer bakımları da çok önemlidir. Bakımların yapılmadığı takdirde kaloriferler sıcak üflemez. Kalorifer peteklerinin de temizlenmesi gerekir. Kesinlikle kışlık lastiklerinin olması gerekiyor. Canınıza ve malınıza zarar gelmemesi için kışlık lastikler kış öncesinde mutlaka taktırılmalı. Kışlık lastiklerin takılmadan önce rot balans ayarı yapılıp ön ve arka takı kontrolleri yapılması gerekiyor. Arızalı parçalar da varsa onlarında değişmesi lazım. Sürücüler bunları yapmadığı takdirde kazaya sebebiyet verebilir" dedi.

"Fren balataları ve diskleri de kontrol ettirmekte çok fayda var"

Kış aylarında araçların rutin bakımlarının düzenli yapılmasını gerektiğini belirten Mehmet Adam ise, "Başta kışlık lastiklerimizi takmamız gerekiyor. Ardından, antifriz, radyatör kaçakları, yağ ve hortumları kontrol etmemiz gerekli. Dizel araçlarda, turbo ve enjektörlerine bakılması ve rutin bir bakım yapılması gerekiyor. Fren balataları ve diskleri de kontrol ettirmekte çok fayda var. Ben kendi aracımın kış öncesi, yağını, filtrelerini, fren balatalarını ve lastiklerimi değiştirdim. Şu anda aracıma gönül rahatlığıyla binebiliyorum" diye konuştu.

"Yolda herhangi bir can ve mal kaybı olmaması için bu tür bakımları her yıl yaptırmamız gerekiyor"

Aracının kışlık bakımını yaptırdığını dile getiren Ozan Sicim, "Kış ayları geldi, havalar soğumaya başladı. E tabii doğal olarak araçlar ve yollar da bu durumdan etkilendi. Bende aracımın lastik, antifriz, kalorifer tamiri gibi kışlık bakımlarının hepsini yaptırdım. Yolda herhangi bir can ve mal kaybı olmaması için bu tür bakımları her yıl yaptırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI