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Çankırı'da Kar Yağışı Sevinci

Çankırı'da Kar Yağışı Sevinci
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Çankırı'da hafta sonu yüksek kesimlere yağan kar, il merkezine de ulaştı. Kar yağışıyla birlikte yollar beyaza bürünürken, vatandaşlar dışarı çıkarak anı ölümsüzleştirdi.

Çankırı'da hafta sonu yüksek kesimlere yağan kar, il merkezinde de etkisini göstermeye başladı.

Çankırı'da kent merkezinde etkili olan kar yağışıyla birlikte yollar beyaza büründü. Kar yağışının ardından sokağa çıkan vatandaşlar, fotoğraf çekerek o anları kayıt altına aldı. İl merkezindeki kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

Kar yağışının sevincini yaşadığını belirten Mehmet İçöz isimli vatandaş, "Çankırı'da öğrenciyim. Geçtiğimiz günlerde de memleketim Kayseri'ye kar yağışını görmek için gitmiştim. Kayseri'de de kar görmeye çok alışığız. Çankırı'da da çok fazla kar yağmadığını biliyordum, çok üzülmüştüm. Şu an etkili olan kar yağışı beni çok mutlu etti. Dilerim ki sabah uyandığımda her yer bembeyaz olur" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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