Çankırı'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği
Çankırı'da 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında bilgilendirildi.
Çankırı'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde vatandaşlar bilinçlendirildi.
Çankırı'da 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' çerçevesinde 'Kadına Umut Topluma Hayat' etkinliği gerçekleştirildi. İl merkezinde bulunan bir AVM önünde gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli kurumlar stant açarak vatandaşları, kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirildi.
Etkinliğe, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - ÇANKIRI