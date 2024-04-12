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Çankırı'da Hayvan Pazarında Yapılan Maddi Yardım Yüzleri Gülümsetti

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Çankırı'da bir vatandaşın hayvan pazarında parası yetmeyen yaşlı kadına yaptığı maddi yardım yüzleri gülümsetti.

Çankırı'da çiftçilik yapan Akif Metin, canlı hayvan pazarında sosyal medya hesabına çekimler yaparken bir pazarlığa tanık oldu. Pazarlıkta, yaşlı bir kadının alacağı hayvana parasının yetmediğini gören Metin, altınlarını ve parasını toparlamaya çalışan yaşlı kadının hayvan pazarlığına ortak olarak paranın üstünü tamamladı. Akif Metin'in yaşlı kadına yaptığı jest pazardaki vatandaşların yüzünü gülümsetti.

"Teyzenin o an ki mutluğu, huzuru tüm dünya malına değerdi"

Video çekerken pazarlığa tanık olduğunu söyleyen Akif Metin, "Bir gün hayvan pazarına gittik. Oraya da büyükbaş hayvanlarımızı götürmüştük. O sırada pazara bir teyze geldi. Cebinde altınlar ve paralar ile birlikte gelmişti. Daha sonra teyzenin alacağı hayvana parası yetmedi, hayvanı alamayacak durumdaydı. Ben de sosyal medya hesaplarıma videolar çekerken o ana tanık oldum ve parasının üstünü tamamlayarak teyzenin hayvanı almasına sebep olduk. İnsanlar, 'hacca gitmiş gelmiş gibi oldun' diyorlar. Teyzenin o an ki mutluğu, huzuru tüm dünya malına değerdi" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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