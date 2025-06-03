Çankırı'da Fotokapanlarla Yaban Hayatı Görüntülendi

Çankırı'da Fotokapanlarla Yaban Hayatı Görüntülendi
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Çankırı'da yerleştirilen fotokapanlar sayesinde yaralı kurt, ayı, domuz sürüsü ve yaban tavşanı gibi yaban hayatı görüntülendi. Görüntüler, bölgedeki doğal yaşamı gözler önüne serdi.

Çankırı'da ayı, yaralı kurt ve domuz sürüsü fotokapanda

ÇANKIRI - Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar ile yaralı kurt, ayı, domuz sürüsü ve yaban tavşanı görüntülendi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Yaralı kurt, ayı, domuz sürüsü ve yaban tavşanı yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde yaralı bir kurdun ormanda yürüdüğü görüldü.

Öte yandan, bölgede yiyecek arayan ayı, domuz sürüsü ve yaban tavşanı da fotokapan kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Yerel
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