Çankırı'da, Eylül'de 163 konut satıldı

Çankırı genelinde konut satışı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 163 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Çankırı genelinde konut satış sayısı Eylül'de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 azalarak 163'e düştü. İpotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,1 azaldı. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı. Eylül ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 92,0 oldu. - ÇANKIRI