Çankırı'da Dünyaevine Giren Damada Son Kez Pişti Oynatıldı

Çankırı'da dünyaevine giren bir damada, arkadaşları konvoyu durdurarak son kez pişti oynattı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dünyaevine giren Mustafa Çelik ile Berra Çelik beklemedikleri bir sürpriz ile karşılaştı. Çift konvoy halinde ilerlerken damadın arkadaşları tarafından gelin arabasının önü kesildi. Çelik'in arkadaşları, kurdukları masada damat ile son kez pişti oynamak istediklerini söyledi. Masaya oturan damat, bir süre arkadaşlarıyla birlikte pişti oynadı. Tamamlanan oyunun ardından damadın arkadaşları, yol ortasındaki masa ve sandalyeleri kaldırdı. Renkli anlara sahne olan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Konvoyu kesip sokağa masa kuran Damat Mustafa Çelik, "Arkadaşlarım 'bir daha kart oynayamacaksın, son kez oynayalım' dediler. Biz de konvoyu durdurup arkadaşlarımızla oynadık" dedi. - ÇANKIRI