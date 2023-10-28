Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı öncesinde tören düzenlendi

ÇANKIRI - Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi geleneksel çelenk bırakma töreni ve top atışı gösterileri düzenlendi.

Tören çelenk bırakılması ile başlarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi. Ardından, top atışlarıyla devam eden program, Çankırı Müzesinde "Cumhuriyete Giden Yol: İstiklal Yolu 100. Yıl Sergisi" açılışı ile son buldu.

'İstiklal Yolu, milli mücadelenin sembol ismi olmuştur'

Çankırı Müzesi önünde açıklama yapan Çankırı İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Başkanı İsmail Çam, "İstiklal Yolu, milli mücadelenin sembol ismi olmuştur. Ordu, bu yolda cephaneler taşıdı ve Türk ordusu bu mücadeleyi destansı bir zaferle kazandı. İstiklal Yolu hakkındaki eserlerin mevcudunun tükenmiş olması sebebiyle, derneğimiz kendi çapında bir dizi çalışma yaptı. Biraz sonra göreceğimiz eserler, projelerden elde ettiğimiz çıktılardan oluşmaktadır" dedi.

Programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.