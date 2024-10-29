Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yüzlerce vatandaş Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Marşlar eşliğinde anıt alanına kadar süren etkinlikte İstiklal Marşı okundu.
Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde yüzlerce vatandaş Türk bayrakları ile yürüdü.
Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde il merkezinde yürüyüş düzenlendi. Fuar yolunda başlayan yürüyüş, marşlar eşliğinde anıt alanına kadar devam etti. Yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşün sonunda İstiklal Marşı okundu. - ÇANKIRI