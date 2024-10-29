Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde yüzlerce vatandaş Türk bayrakları ile yürüdü.

Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde il merkezinde yürüyüş düzenlendi. Fuar yolunda başlayan yürüyüş, marşlar eşliğinde anıt alanına kadar devam etti. Yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşün sonunda İstiklal Marşı okundu. - ÇANKIRI