Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları Düzenlendi

Çankırı'da ' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla şehitler düzenlenen programlarla anıldı.

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çeşitli anma programları ve etkinlikler düzenleniyor. İlk olarak Çankırı Şehitliğinde başlayan programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Daha Çankırı Müzesinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anlatan fotoğraf sergisi açıldı. Sergideki fotoğraflar katılımcılardan yoğun ilgi gördü. - ÇANKIRI