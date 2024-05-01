Çankırı'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Coşkusu
Çankırı'da işçiler, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda coşkuyla kutlama yaptı. İşçiler, Kucaklama taşından kent meydanına kadar yürüdü ve meydanda toplandı. Kutlamalar dron ile görüntülendi.
Çankırı'da 1 Mayıs İşçi Bayramı, coşkuyla kutlandı. Kutlamalar dron ile görüntülendi.
Çankırı'da işçiler '1 Mayıs İşçi Bayramı"nda işçiler Kucaklama taşında toplanarak kent meydanına kadar yürüdü. Sloganlar eşliğinde yürüyen kalabalık daha sonra meydanda toplandı. Yapılan konuşmaların ardından programa katılanlar davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Kutlamalar dron ile görüntülendi. - ÇANKIRI