Çankırı'da 1 mahalle ve 4 köyde muhtar ve yaşlı heyeti seçimi için oy kullanıldı

Çankırı 1 mahalle ve 4 köyde, muhtar ve yaşlı heyeti seçmek için oy kullandı.

Çankırı'da 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında alınan seçim yenileme kararları sebebiyle, vatandaşlar 2 ay sonra yeniden sandık başına gitti. Saat 08.00 itibariyle kent merkezi Mimar Sinan Mahallesi ile Çerkeş ilçesindeki 2 köyde, Ilgaz ilçesinde 1 köyde, Eldivan ilçesindeki 1 köyde muhtar ve yaşlı heyeti seçmek için oy kullanmaya başladı. 2 ay sonra yeniden sandık başına giden vatandaşlar, saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. - ÇANKIRI