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Çankırı 2023 yılında yurtdışından aldığı göçte 61. sırada

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Çankırı 2023 yılında yurtdışından aldığı göç sayısında 81 il arasında 61. sırada yer aldı. Aynı zamanda Çankırı, yurtdışına en fazla göç veren 39. il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı 2023 yılında yurtdışından aldığı göç sayısında 81 il arasında 61. sırada yer alırken, yurtdışına en fazla göç veren 39. il konumunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından, Çankırı'ya göç edenlerin sayısı 2022 yılında bin 418 kişiyken 2023 yılında 732 kişi oldu. Göç edenlerin yüzde 64,8'ini erkek, yüzde 35,2'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Çankırı'ya yurt dışından gelen nüfusun 279'u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken 453'ünü yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Yabancı uyrukluların alınan göç içerisindeki oranı yüzde 61,9 olarak hesaplandı. Çankırı'dan göç eden kişi sayısı 2022 yılında bin 168 kişiyken 2023 yılında 2 bin 741 kişi oldu. Göç edenlerin yüzde 63,0'ını erkek, yüzde 37'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Çankırı'dan yurt dışına göç eden nüfusun 637'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken 2 bin 104'ünü yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Yabancı uyrukluların verilen göç içerisindeki oranı yüzde 76,8 olarak hesaplandı. Çankırı 2023 yılında yurtdışından aldığı göç sayısında 81 il arasında 61. sırada yer alırken yurtdışına en fazla göç veren 39. il konumunda bulundu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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