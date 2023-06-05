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Çankayalı Çocuklar, Satranç Turnuvasında Rekabet Etti

Çankayalı Çocuklar, Satranç Turnuvasında Rekabet Etti

Yerel Haberler

Çankaya Belediyesi’nin Çankaya Evleri’nde eğitim gören çocuklar, düzenlenen satranç turnuvasında rekabet etti.

Çankaya Belediyesi'nin Çankaya Evleri'nde eğitim gören çocuklar, düzenlenen satranç turnuvasında rekabet etti.

Çankaya Evleri'nde eğitim gören 7-12 yaş arası 90 çocuk, satranç turnuvasına katıldı. Çocuklar, zorlu geçen turnuvada stres atma imkanı buldu. Turnuva sonunda dereceye giren çocuklara madalyaları ve satranç takımları verildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Çankaya Belediyesi Çankaya Yerel Haberler

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