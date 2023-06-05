Çankayalı Çocuklar, Satranç Turnuvasında Rekabet Etti
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Çankaya Belediyesi’nin Çankaya Evleri’nde eğitim gören çocuklar, düzenlenen satranç turnuvasında rekabet etti.
Çankaya Belediyesi'nin Çankaya Evleri'nde eğitim gören çocuklar, düzenlenen satranç turnuvasında rekabet etti.
Çankaya Evleri'nde eğitim gören 7-12 yaş arası 90 çocuk, satranç turnuvasına katıldı. Çocuklar, zorlu geçen turnuvada stres atma imkanı buldu. Turnuva sonunda dereceye giren çocuklara madalyaları ve satranç takımları verildi.
Kaynak: ANKA / Yerel