Çankayalı Çocuklar Karne Şenliğinde Buluştu

Çankaya Belediyesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte ilk ve ortaokul öğrencilerine Karne Şenliği düzenledi. Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği Karne Şenliği ile öğrenciler yaz tatiline eğlenceli bir başlangıç yaptı.

Çankaya Belediyesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından hafta sonu öğrenciler için karne şenliği düzenledi. Yıl boyunca çocuklara kumanya dağıtımından kırtasiye desteğine, çocuk kitaplarından bilim ve sanat atölyelerine kadar sosyal ve kültürel birçok etkinlikler düzenleyen Çankaya Belediyesi, karne şenliğiyle de öğrencilerin dönemi eğlenerek kapatmalarını sağladı. Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen şenlikte öğrenciler, farklı etkinliklerle keyifli bir gün geçirdiler. Çankayalı öğrencilerin kurduğu "Kuzeyin Uşakları" grubunun Karadeniz Halk Oyunları gösterisiyle başlayan şenlikte, kukla gösterisi, futbol ve basketbol etkinlikleri ve uzun bacak oyunlarıyla sürdü.

"ÇOCUKLARIMIZI EĞLENDİREBİLMEK VE YÜZLERİNİ GÜLDÜREBİLMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Pandemi nedeniyle öğrencilerin zor bir yılı daha geride bıraktıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, düzenlenen Karne Şenliği ile Çankayalı çocukların yaz tatiline mutlu bir başlangıç yapmalarını amaçladıklarını söyledi. Taşdelen, "Yorucu bir yılın ardından çocuklarımızı eğlendirebilmek ve yüzlerini güldürebilmek bizim için büyük bir mutluluk. Tüm çocuklarımıza verimli, mutlu bir tatil dönemi diliyorum. Yeni eğitim dönemde de biz yine çocuklarımızın ihtiyaçları için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

ANKA / Yerel