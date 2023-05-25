Çankayalı Çocuklar, Belediyenin Oyun Evlerinde Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor

Çankaya Belediyesi'nin gelişimsel oyun evleri, 3-6 yaş arası çocuklara oyunlarla eğitim imkanı sunarken ebeveynlere de kısa süreli mola imkanı sağlıyor. Çocuklar, hafta içi 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında eğlenerek öğrenirken; ebeveynler, banka, hastane gibi işlerini de gönül rahatlığıyla yapabiliyor.

Çankaya Belediyesi'nin gelişimsel oyun evleri, 3-6 yaş arası çocuklara oyunlarla eğitim imkanı sunarken ebeveynlere de kısa süreli mola imkanı sağlıyor. Çocuklar, hafta içi 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında eğlenerek öğrenirken; ebeveynler, banka, hastane gibi işlerini de gönül rahatlığıyla yapabiliyor.

Çankaya Belediyesi, Gelişimsel Oyun Evleri ile Çankaya Evlerinde beceri kurslarına devam eden ve 3-6 yaş aralığında çocuğu olan annelerin kurslara rahatlıkla katılmalarını sağlıyor, çalışmayan ancak ev dışında yapacağı işleri olan annelerin yardımına koşuyor.

Gelişimsel Oyun Evleri, bir yandan çocuklara erken yaşta kısa süreli oyun ile eğitim imkanı sağlıyor bir yandan da annenin çocuğun bakım sorumluluğundan uzaklaşarak, çocuğuyla bir aradayken yapamadıkları işlerini yapmalarına olanak sunuyor.

DOĞADA ÖĞRENME

Oyun Evlerinde ücretsiz olarak konuk edilen çocukların bu alanda eğitim almış deneyimli öğretmenler eşliğinde yaş grubu ve gelişim özellikleri dikkate alınarak oyun, resim, müzik, drama çalışmaları ile keyifli zaman geçirmeleri amaçlanıyor. Çocuklarla dış mekan çalışmaları da yapan öğretmenler, fen ve doğa başlıklı çeşitli etkinliklerle de çocukların böcekleri, taşları, çiçekleri tanımasını ve gördüklerini resmetmesini sağlıyor. Zaman zaman ebeveynlerin de 'okul dışarıda günü' etkinliklerine katılabildiği Gelişimsel Oyun Evleri, çocuklara Oyuncak Müzesi'ni de tanıtıyor.

DEPEREMZEDE ÇOCUKLAR HER GÜN YARARLANABİLİYOR

Çocuklar, Oyun Evlerinden haftada iki kez ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Şubat ayında yaşanan depremden sonra Ankara'ya gelen depremzede çocuklar ise oyun evlerinden hafta içi her gün yararlanabiliyor.