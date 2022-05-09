Çankaya Zabıtasından 4 Ayda 3 Bin 415 Denetim

Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, Çankayalılar'ın sağlık ve huzuru için ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. 2022 yılının ilk dört ayında toplam 3 bin 415 işlem yapan Çankaya Zabıtası, pazar yerinden kuaför salonlarına, kasaplardan fırınlara birçok işletmede denetim yaptı.

Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, gündüz nüfusu iki buçuk milyonu bulan Çankaya'da denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi birçok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uygulayan Çankaya Zabıtası, işyerlerinin vergi levhalarının ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin, hizmet işletmelerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını da denetledi.

Zabıta, sene başından bu yana 3 bin 415 işletmede denetim yaptı. Halk sağlığına tehdit oluşturacak unsurları denetleyen ekipler, kurallara uymayanlara idari yaptırım uyguladı. Zabıta denetimlerde, 1.610 işyerine uygunluk, 1.102 işyerine ihtar, 514 işyerine idari yaptırım tutanağı, 189 işyerine de durum tespit tutanağı düzenledi.

Dört aylık denetimlerde 57 seyyara müdahale eden Çankaya Zabıtası, yasa dışı faaliyetlere son verdi. Çankayalıların gürültü, zamansız inşaat faaliyeti gibi konulardaki 1.810 şikayetini de çözüme kavuşturdu.