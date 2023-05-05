Çankaya'nın Yeni Bahçıvanları Sertifikalarını Aldı

Çankaya Belediyesi tarafından 13 yıldır düzenlenen Bahçıvanlık Kursu’nun bu yılki eğitimleri tamamlandı. Bu yıl 164 Çankayalı daha Bahçıvanlık Sertifikası aldı.

Çankaya Belediyesi tarafından 13 yıldır düzenlenen Bahçıvanlık Kursu'nun bu yılki eğitimleri tamamlandı. Bu yıl 164 Çankayalı daha Bahçıvanlık Sertifikası aldı.

Çankaya Belediyesi tarafından vatandaşların balkon ve bahçelerinde bilinçli olarak bitki ve çiçek yetiştirmeleri amacıyla düzenlenen Bahçıvanlık Eğitim Programı'nın 11'incisi sona erdi. Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen 3 haftalık eğitim ve Umut Parkı'nda düzenlenen uygulama derslerinin ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Dış ve iç mekan bitkileri, budama, aşılama, meyve ağaçları, çim alan bakımı, yağmur suyu hasadı, temel sebzecilik, organik tarım ve arıcılık konularında uzmanlar tarafından verilen derslerin ardından çelik alma, bitki dikimi ve çim tohumu ekimi gibi konularda verilen uygulama eğitimi ile tamamlanan kurs sonunda Çankaya'nın yeni bahçıvanlarına katılım belgelerini aldı.

Bahçıvanlık Eğitim Programı'na pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında ara veren Çankaya Belediyesi, bugüne kadar toplam 3 bin 419 kişiye eğitim imkanı sundu.