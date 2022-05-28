Çankaya'nın Bebek Kuğuları Suyla Buluştu - Haberler

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Çankaya'nın Bebek Kuğuları Suyla Buluştu

ANKA - Yerel
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Çankaya'nın Bebek Kuğuları Suyla Buluştu

Ankara’nın simge parkı Kuğulupark’ta dünyaya gelen iki günlük 4 yavru siyah kuğuyu anneleri suya indirdi. Yavru kuğular, sevimlilikleriyle Ankaralıları kendilerine hayran bıraktı.

Ankara'nın simge parkı Kuğulupark'ta dünyaya gelen iki günlük 4 yavru siyah kuğuyu anneleri suya indirdi. Yavru kuğular, sevimlilikleriyle Ankaralıları kendilerine hayran bıraktı.

Başkent Ankara'nın kuğuları, kazları ve ördekleriyle bilinen en güzel parklarından Kuğulupark, yeni misafirlerine ev sahipliği yapmaya başladı. Parkın simgelerinden olan iki siyah kuğunun 4 yavrusu vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yeşil dokusu, su kuşları ve merkezi konumuyla Başkentlilerin en çok ziyaret ettiği parkların başında gelen Kuğulupark, 4 minik yavruya daha kavuştu. Henüz iki günlükken anneleri tarafından suyla buluşturulan bebek kuğular, yorulduklarında annelerinin sırtında dinlenerek günü geçirdiler.

Çankaya Belediyesi görevlilerince doğdukları andan itibaren özel bir korumaya alınan ve gelişimleri veterinerlerce takip edilen kuğu yavruları, park sakinleri arasındaki yerlerini aldı. Görevliler, park ziyaretçilerine, sağlıklarını olumsuz yönde etkileyeceği için yavru kuğulara yiyecek atılmaması uyarısında bulundu.

ANKA / Yerel

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