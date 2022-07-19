Çankaya Mahallesi'ne sathi asfalt - Haberler

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Çankaya Mahallesi'ne sathi asfalt

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çankaya Mahallesi'ne sathi asfalt

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Çankaya Mahallesi'nde sathi asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Çankaya Mahallesi'nde sathi asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesi, şehrin güzelleşmesi ve modern bir çehreye kavuşması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çankaya Mahallesi'ndeki asfalt çalışmaları, mahallenin daha modern ve daha konforlu bir hale kavuşması için sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Çankaya Mahallesi 6410 numaralı sokakta 13 bin 500 metrekarelik alanda yapılan sathi asfalt çalışmasında; 4 bin 650 ton dolgu ve kırma, 850 ton filler temel malzeme, 350 ton mıcır ve 34 ton bitüm kullanıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Kepez Belediyesi Çankaya Yerel Haberler

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