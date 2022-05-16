Çankaya Evlerinde Yılsonu Sergisi Heyecanı - Haberler

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) -

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde kursa katılan vatandaşlar, bir yıllık emeklerini sergilemeye başladı. Çankaya Belediyesi Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik, konser ve oyunlarla festivale dönüştü.

Resimden rölyefe takı tasarımından okuma yazmaya, seramikten örgüye, dekoratif ev aksesuarlarından dil kurslarına kadar yaklaşık 50 branşta birden hizmet verilen Çankaya Evlerinin kursiyerleri, bir yıllık emeklerini sergileme mutluluğunu yaşıyor.

Çankaya Belediyesi Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesi'nde düzenlenen yılsonu sergisi etkinliği, konser ve oyunlarla festivale dönüştü. Birlik, Yıldız ve Zübeyde Hanım Çankaya Evleri'nin düzenlediği sergide, kursiyerlerin tüm eserleri, Çankayalılarla açık hava sergisinde buluştu.

Göreve geldiği günden bu yana 17 yeni Çankaya Evi açan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankayalıların ikinci evi olarak tanımladığı Çankaya Evleri'nin sayısını artıracaklarını belirtti. Vatandaşa hizmet yolunda birçok ilke imza attıklarını belirten Taşdelen, "Çankaya Evlerimizde vatandaşlar sosyalleşmenin yanı sıra boş vakitlerini iyi bir şekilde değerlendiriyorlar. Onların gayreti ve azmini gördükçe ne kadar doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz" diye konuştu.