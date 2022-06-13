Çankaya'da Yoğun Yağış Sonrası Temizlik - Haberler

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Çankaya'da Yoğun Yağış Sonrası Temizlik

ANKA - Yerel
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Çankaya'da Yoğun Yağış Sonrası Temizlik

Çankaya Belediyesi ekipleri, Ankara’nın tümünde etkili olan kuvvetli yağış sonrası ulaşımı engelleyen devrik ağaçları ve yağışla sürüklenen taş toprak yığınlarını temizledi.

Çankaya Belediyesi ekipleri, Ankara'nın tümünde etkili olan kuvvetli yağış sonrası ulaşımı engelleyen devrik ağaçları ve yağışla sürüklenen taş toprak yığınlarını temizledi.

Başkent Ankara'da hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli yağış sonrası devrilen ağaçları bir bir toplayan Çankaya Belediyesi ekipleri, yağışla sürüklenen taş toprak yığınlarını da temizledi. Ekipler, sabahın ilk ışıkları ile çalışmalara başlarken, ilçe sakinlerinin yağıştan olumsuz etkilenmemeleri için büyük çaba sarf etti.

Ankara'nın birçok bölgesini etkisi altına alan kuvvetli yağıştan Çankaya'nın da etkilendiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Şu anda bir doğal afet ile karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için tüm birimlerimizle çalışıyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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