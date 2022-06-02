Çankaya'da Yaz Müzikle Başlıyor - Haberler

Çankaya Belediyesi yaz aylarına müzik festivali ile başlıyor. Sound of Europe Festivali kapsamında Avrupa'nın yeni sesleri, 10- 11 ve 12 Haziran'da Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda müzik tutkunları ile buluşacak.

Çankaya Belediyesi, yepyeni bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sound of Europe Festivali kapsamında Avrupa'nın yeni sesleri, müzik grupları 10-11 ve 12 Haziran'da Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda müzik tutkunları ile buluşacak.

Avrupa'dan 12 farklı müzik grubunu Türkiye'den yerel sanatçılarla aynı sahnede buluşturarak ortak bir diyalog ve etkileşim platformu oluşturmayı hedefleyen Sound of Europe Festivali, geniş müzikal seçkisiyle yediden yetmişe tüm müzikseverleri Çankaya'da bir araya getirecek.

Festival, cazdan rock müziğe, folktan elektronik müziğe kadar geniş müzikal seçkisiyle farklı performansları sahneye taşıyacak.

Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa programı tarafından desteklenen Avrupa ağlarından EUNIC'in (European Union National Institutes for Culture) Ankara kümesinin girişimi ve İstanbul Kadıköy ile Çankaya Belediyeleri'nin katılımı ile hayata geçirilen Sound of Europe Festivali, Avrupa müziğinin yeni ve başarılı seslerinin sergileneceği kapsayıcı bir seçki ile müzikseverleri bir araya getirecek. Festivale katılım ücretsiz olacak.

ANKA / Yerel