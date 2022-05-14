Çankaya'da Uçurtmalar Farkındalık İçin Havalandı - Haberler

Çankaya Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklere uçurtma şenliği ile devam etti.

Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte uçurtmalar farkındalık yaratmak için havalandı.

Çankaya Belediyesi, engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenledi.

Hafta kapsamında birbirinden farklı çok sayıda etkinlik düzenleyen Çankaya Belediyesi uçurtma şenliği ile engelli ve engelsiz birçok bireyi bir araya getirdi.

Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda şenlik havasında geçen etkinlikte kukla gösterileri, balon şovları ve farklı oyunlar ile eğlenen çocuklara, Çankaya Belediyesi tarafından yemek de ikram edildi. Yemeklerinin ardından ikram olan mısırlarını ve pamuk şekerlerini keyifle yiyen çocuklar daha sonra kendilerine dağıtılan uçurtmalarını uçurdular. "Uçurtmaların Dansı" şenliğinde engelli ve engelsiz bireyler toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla hep birlikte uçurtmalarını gökyüzüne havalandırdılar.