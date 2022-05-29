Çankaya'da Oyun Evi'nde Çocuklara Tiyatro Şöleni - Haberler

Çankaya Belediyesi Sokullu Oyun Evi'ne gelen çocuklar tiyatro oyunuyla keyifli bir gün geçirdi. Çankaya Evleri'nde beceri kurslarına katılan ve bu süreçte Oyun Evleri'nde eğitim alan çocuklar çeşitli aktivitelere katılıyor. Sokullu bölgesinde Çankaya Evi'ne ya da Bahar Evi'ne gelen ebeveynlerin 3-6 yaş arası çocukları Şamata Çocuk Tiyatrosu'nun hazırladığı Nasreddin Hocanın Eşeği adlı oyunla güzel bir gün geçirdi.

Sokullu Oyun Evi'nin yanı sıra Cebeci ve Bayraktar bölgesinde de faaliyet gösteren Oyun Evlerinde çocuklar kendi yaşıtlarıyla çeşitli aktivitelere katılarak anneleri kurstayken zaman geçiriyor.

Mizah anlayışı ile 7'den 70'e tüm kesimin sevdiği Nasreddin Hocanın maceralarının sahnelendiği tiyatro oyununu çocuklar keyifle izledi.

ANKA / Yerel