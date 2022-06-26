Çankaya'da Melek Mosso Rüzgarı Esti - Haberler

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Çankaya'da Melek Mosso Rüzgarı Esti

ANKA - Yerel
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Çankaya Belediyesi’nin kadınlara gelir desteği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ve bu yıl 5’ncisi düzenlenen ‘Kadın Emeği Festivali’nin 2’nci gününde sahnede Melek Mosso rüzgarı esti.

Çankaya Belediyesi'nin kadınlara gelir desteği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ve bu yıl 5'ncisi düzenlenen 'Kadın Emeği Festivali'nin 2'nci gününde sahnede Melek Mosso rüzgarı esti.

Zafer Park'ta düzenlenen festival, başta emekçi kadınlar olmak üzere tüm Ankaralıları müzikle buluşturdu. 250 kadının ürünlerinin satışa sunulduğu festivalin ilk gününde Melike Demirağ, ikinci gününde ise Melek Mosso sahne aldı.

Mosso'nun kendine has tarzıyla seslendirdiği şarkılar, yurttaşlardan beğeni topladı. Gündüz festivale gelen akşam da konseri izleyen Başkentliler, sanatçının sevilen şarkılarına eşlik etti.

"BURASI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KENTİ"

Konserde ünlü sanatçı Melek Mosso'ya çiçek sunan Alper Taşdelen, "Hiç kimse bir sanatçıyı yasaklayamaz, Çankaya burada, Çankaya her zaman sizleri misafir etmeye hazır. Çünkü, Çankaya özgürlüğün kenti, Çankaya demokrasinin kenti, Çankaya Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti. Sanatçılar her zaman başımızın tacıdır ve sizleri misafir etmekten onur duyacağız" diye konuştu.

Festivalin ikinci gününde, Çankaya Evleri de çeşitli etkinliklerle festivale katıldı. Yıldız Çankaya Evi'nin, Çocuk Halk Oyunları ekibi, 'Kuzeyin Uşakları', performanslarının ardından izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

ANKA / Yerel

Çankaya Belediyesi Melek Mosso Çankaya Yerel Haberler

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