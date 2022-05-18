Çankaya'da Kurban Satış Yeri Başvuruları Başlıyor - Haberler

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) -

Kurban Bayramı hazırlıklarına başlayan Çankaya Belediyesi'nin Mühye'deki kurban satış alanı için başvurular, 30 Mayıs'ta başlıyor. 10 Haziran'a kadar sürecek başvurular sonucunda satıcılar için satış yerleri, 13 Haziran'da kura ile belirlenecek.

Çankaya'da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Çankaya Belediyesinin Mühye'de bulunan kurban satış yeri tahsisi ile ilgili başvurular, 30 Mayıs-10 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Kurban satış alanı için başvurularını yapacaklara eşit hizmet vermek amacıyla satış yerleri, 13 Haziran'da kura ile belirlenecek. Kurbanlık satışı için başvuracak üreticiler, 5.000 TL çadır tahsis bedelini başvuru sırasında yatıracak. Başvurular, Çankaya Belediyesi'nin Şehit Gönenç Caddesi Maltepe yerleşkesinde bulunan Zabıta Müdürlüğü'ne yapılacak. 13 Haziran saat 14.00'te yapılacak kura çekimi de yine aynı yerde yapılacak.

Çankaya Belediyesi'nin kurban satış ve kesim yeri olan Mühye'de çadır yerlerinin kurulumu, 18 Haziran'da başlayacak. Belediye bu yıl da kurban satış alanında koronavirüse karşı önlemlerini sürdürecek. Zabıta, Veteriner, Sosyal Yardım, Temizlik, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetler, Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın Müdürlükleri ile koordinasyonu kurarak ekiplerle hizmet verecek Belediye, vatandaşların sorunsuz bir Kurban Bayramı geçirmelerini sağlayacak.