Çankaya'da Kadın Sporculardan Bayrak Teslimi

Çankaya Belediyesi ve Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) iş birliğinde, "100. Yılında Kadın Sporcular Cumhuriyeti Sonsuzluğa Taşıyor: Kuşaklararası Bayrak Teslimi" etkinliği gerçekleştirildi.

Çankaya Belediyesi ve Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) iş birliğinde, "100. Yılında Kadın Sporcular Cumhuriyeti Sonsuzluğa Taşıyor: Kuşaklararası Bayrak Teslimi" etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in 100 yılı boyunca spor tarihinde iz bırakan kadınların başarılarını öne çıkarmayı ve toplumsal hafızayı gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen etkinlik, Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği öncülüğünde, TMOK, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Hikaye Anlatım Atölyesi, Yankı Anadolu Lisesi ve KOBA'nın iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Etkinliğe, ülkeyi uluslararası arenada her branştan temsil eden kadın milli sporcular katılırken, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik Spor Kulübü Kulübü sporcuları da bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Çankaya Belediyesi adına hediyelerin takdim edildiği etkinlikte, spor tarihinde yer eden kadınların başarılarına ilişkin sunumlar ve dijital hikaye anlatımıyla sürdü.